Corona-Inzidenz in 30 bayerischen Landkreisen und Städten über 200

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der ans Robert Koch-Institut gemeldeten Corona-Todesfälle hat einen Höchststand erreicht. Innerhalb eines Tages übermittelten die deutschen Gesundheitsämter 1244 neue Todesfälle. Zudem wurden fast 25 200 Neuinfektionen gemeldet. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 151. Mit dem aktuellen Lockdown verfolgen Bund und Länder das Ziel, eine Inzidenz von 50 zu erreichen. Die Zahl gibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. In 30 bayerischen Landkreisen und Städten liegt die Inzidenz über 200. Ab dieser Zahl greifen strengere Maßnahmen gegen das Virus. So sind dann Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern rund um den Wohnort möglich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 10:00 Uhr