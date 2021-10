Corona-Inzidenz erstmals seit Mai wieder bei 100

Erdogan erklärt deutschen Botschafter zur "unerwünschten Person"

Ankara: Im Streit um den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala lässt der türkische Staatschef den deutschen Botschafter zur "unerwünschten Person erklären. Das gilt ebenso für den US-Botschafter sowie weitere neun Verteter anderer Länder. Auf die Einstufung als "persona non grata" folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung. Die Botschafter hatten Anfang der Woche in einem gemeinsamen Appell die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten gefordert. Kavala sitzt seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Er war ursprünglich wegen des Vorwurfs festgenommen worden, die regierungskritischen Gezi-Proteste in Istanbul im Jahr 2013 finanziert und organisiert zu haben - später im Zusammenhang mit dem Putschversuch gegen Erdogan und Spionagevorwürfen. Kavalas nächste Gerichtsverhandlung ist für kommenden Dienstag angesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 17:00 Uhr