Corona-Inzidenz erstmals seit Mai bei 100

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat erstmals seit Mitte Mai wieder den Wert von 100 erreicht. Das Robert Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute mit exakt 100 an. Gestern lag die Inzidenz noch bei 95,1. Die Münchner Virologin Protzer sagte im BR-Fernsehen zum generellen Anstieg der Zahlen, sie sehe keinen Grund zur Panik. Schließlich habe man gelernt, was zu tun sei – nämlich Abstand halten und sich impfen lassen. Der Deutsche Städtetag hält zudem eine 2G-Regelung in, Zitat, "sensiblen Bereichen" für geboten, also etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Städtetagspräsident Jung sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine 2G-Regelung erscheine ihm auch sinnvoll für die Besucher von Theatern, Kinos und Fitnessstudios.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 06:00 Uhr