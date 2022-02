Corona-Infektionszahlen steigen weiter

Putin zu Beginn der Olympischen Spiele in Peking eingetroffen

Peking: Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele ist der russische Präsident Putin in China eingetroffen. Zunächst ist ein Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping geplant. Dabei dürfte es auch um den Ukraine-Konflikt gehen. Am Abend Ortszeit nimmt Putin an der Eröffnungsfeier der Spiele teil. Westliche Länder wie die USA und Großbritannien boykottieren die Spiele dagegen diplomatisch. Deutsche Politiker bleiben ebenfalls fern, die Bundesregierung will allerdings nicht von einem Boykott sprechen. Überschattet werden die Spiele auch von Corona: In den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl der Fälle auf über 300 gestiegen. Auch sieben Mitglieder des deutschen Olympia-Teams sind positiv getestet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 09:00 Uhr