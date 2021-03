Corona-Infektionszahlen steigen deutlich

Amtsinhaber Dreyer und Kretschmann gewinnen Wahlen souverän

Stuttgart: Bei den Landtagswahlen im Südwesten haben die Länderchefs Dreyer und Kretschmann mit ihren Parteien jeweils deutlich gewonnen. In der aktuellen ARD-Hochrechnung für Baden-Württemberg stehen die Grünen bei einem Rekordwert von 32,4 Prozent der Stimmen. Die CDU käme demnach auf 23,6 Prozent - so schlecht haben die Christdemokraten in ihrem einstigen Stammland noch nie abgeschnitten. Drittstärkste Kraft im Landtag in Stuttgart dürfte die SPD mit 11,6 Prozent werden, knapp dahinter folgen FDP und AfD. Ministerpräsident Kretschmann will nun mit der CDU über eine Fortsetzung der Regierung beraten, aber auch mit SPD und FDP über eine mögliche Ampelregierung sprechen. Dieses Bündnis aus SPD, FDP und Grünen regiert in Rheinland-Pfalz bereits. Nach dem Wahlsieg der SPD-Politikerin Dreyer dürfte es auch dabei bleiben. Die SPD steht in der aktuellen Hochrechnung bei 36 Prozent. Für die CDU bedeuten voraussichtlich 26,8 Prozent auch in Rheinland-Pfalz einen Negativrekord. Dort werden im Landtag künftig sechs Parteien sitzen. Neben der AfD haben auch die Freien Wähler erstmals den Einzug geschafft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 21:00 Uhr