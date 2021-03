Corona-Infektionszahlen gehen weiter nach oben

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut zuletzt knapp 10.800 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 2700 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 79 - vor einer Woche lag sie noch bei 66. Damit verfestigt sich der Trend zu ständig steigenden Infektionszahlen. Nach einem deutlichen Rückgang im Januar und Februar gehen die Zahlen in diesem Monat wieder stetig nach oben. Der Grund dafür ist laut RKI vor allem die immer stärkere Ausbreitung der ansteckenderen britischen Coronavirus-Variante.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 14:00 Uhr