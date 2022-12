Corona-Infektionswelle in China erreicht neuen Höchststand

Nachrichtenarchiv - 24.12.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: In der Corona-Infektionswelle in China haben sich laut Schätzungen in den ersten drei Dezemberwochen knapp 250 Millionen Menschen infiziert. Das entspricht 18 Prozent der Bevölkerung. Die Zahlen stammen angeblich von der nationalen Gesundheitskommission in Peking, sie sind aber nicht bestätigt. Laut offiziellen Angaben gibt es landesweit nur 62.000 Ansteckungen. Gleichzeitig sind viele Krankenhäuser überfüllt und die Krematorien kommen nicht mehr nach, die vielen Toten schnell einzuäschern. Grund für die akute Infektionswelle in China ist die Kehrtwende der harten Null-Covid-Politik Anfang Dezember.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2022 09:00 Uhr