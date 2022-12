Corona-Infektionswelle in China erreicht neuen Höchststand

Kurzmeldung ein/ausklappen Kurdenvertreter fordern Aufklärung der tödlichen Schüsse in Paris

Paris: Nach den tödlichen Schüssen in der französischen Hauptstadt fordern Kurdenvertreter Aufklärung. Der Kurdische Rat sprach von einer "terroristischen Attacke" und vermutet die Türkei und ihren Präsidenten Erdogan als Drahtzieher. Am Vormittag ist ein Treffen von Kurdenvertretern mit dem Pariser Polizeipräfekten geplant. Am Mittag wollen Kurdinnen und Kurden in der französischen Hauptstadt demonstrieren. Gestern hatte ein Angreifer in einem kurdischen Gemeindezentrum und in Geschäften in der Pariser Innenstadt um sich geschossen. Drei Menschen wurden getötet, drei weitere verletzt. Die Polizei nahm einen 69 Jahre alten Franzosen fest. Der Verdächtige saß bereits wegen Angriffen auf Migranten im Gefängnis und war erst vor kurzem unter Justizaufsicht entlassen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2022 06:00 Uhr