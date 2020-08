Corona-Infektionen nach privaten Festen sorgen für Debatten

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts steigender Infektionszahlen nach privaten Feiern schließen viele Bundesländer offenbar härtere Maßnahmen nicht aus. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zitiert die brandenburgische Gesundheitsministerin, die weitere Einschränkungen in Betracht zieht. Ihr baden-württembergischer Amtskollege Lucha sagte, jede Öffnung komme dem Ritt auf der Rasierklinge gleich - wenn die Eigenverantwortung nicht weit genug gehe, müsse man nachsteuern. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin stellten ebenfalls härtere Auflagen in Aussicht. Nach Informationen der Zeitung spielen solche Partys in einigen Bundesländern mittlerweile eine Hauptrolle bei Infektionen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag soll auch über bundesweit einheitliche Teilnehmergrenzen für private Feste gesprochen werden. Dabei herrscht einer dpa-Umfrage zufolge kein Konsens: Während Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz grundsätzlich für eine Obergrenze plädieren, sind Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dagegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 07:00 Uhr