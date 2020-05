Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Frankfurt am Main

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Nach dem Corona-Ausbruch in einem niedersächsischem Restaurant gibt es nun auch Ansteckungen bei einem Gottesdienst in Hessen. Nach der Versammlung einer baptistischen Gemeinde vor zwei Wochen in Frankfurt am Main wurden mehrere Besucher positiv auf das Virus getestet - wie viele genau, wurde nicht bekannt. Die Kirchengemeinde überträgt die Gottesdienste seitdem im Internet und betonte gleichzeitig, bei der Feier am 10. Mai seien die vorgeschriebenen Hygiene-Maßnahmen eingehalten worden. In der Nacht war bekannt geworden, dass sich bei einem Restaurant-Besuch im ostfriesischen Leer offenbar sieben Gäste angesteckt haben. Die Behörden ordneten für 50 Menschen Quarantäne an. Die Ansteckungen in Hessen und Niedersachsen dürften neuen Streit entfachen, ob die Politik die Corona-Auflagen zu schnell gelockert hat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.05.2020 11:45 Uhr