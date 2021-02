Corona-Infektionen in bayerischen Pflegeheimen geht zurück

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Corona-Infektionen und in bayerischen Alten- und Pflegeeinrichtungen in Bayern geht deutlich zurück. Vor knapp zwei Wochen wurden rund 2.400 Fälle gemeldet. Im Januar waren es noch knapp 7.000, also fast zwei Drittel mehr - wie das Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mitgeteilt hat. Gesundheitsminister Holetschek führt den Rückgang auf mehr Testungen und Beratungen sowie die Impfungen in den Einrichtungen zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 01:00 Uhr