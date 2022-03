Corona-Infektionen erreichen neuen Höchstwert

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert Koch-Institut hat so viele Corona-Neuinfektionen registriert wie noch nie. In den letzten 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter mehr als 260.000 neue Fälle. Vor einer Woche waren es noch 210.000. Unterdessen gibt es Kritik an den Plänen der Bundesregierung, zahlreiche Corona-Maßnahmen in zehn Tagen auslaufen zu lassen. Der Vorsitzende des Weltärzteverbandes Montgomery sprach in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe von einem Basis-Schutz bei den Corona-Regeln. Weitergehende sinnvolle Maßnahmen habe die Politik erfolgreich zerredet. Laut dem aktuellen Gesetz-Entwurf werden etwa Kontaktbeschränkungen komplett gestrichen, ebenso wie die Maskenpflicht in der Gastronomie und bei Kulturveranstaltungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 11:00 Uhr