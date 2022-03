Corona-Infektionen bei Krankenhauspersonal führen zu Einschränkungen

Ukrainische Spionageabwehr stoppt möglichen Anschlag auf Selenskyj

Kiew: Die ukrainische Spionageabwehr hat nach eigenen Angaben ein mögliches Attentat auf Präsident Selenskyj gestoppt. Eine Gruppe von russischen Saboteuren sei festgenommen worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Selenskyj selbst appellierte am Abend in einer Videobotschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer, weiter durchzuhalten. Selenskyj versprach, er werde über die Ergebnisse von Verhandlungen mit Russland per Volksentscheid abstimmen lassen. Selenskyj betonte, er wolle ein persönliches Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin führen. Eine Übergabe ukrainischer Städte an Russland schloss er aus. Die russische Armee hat nach ukrainischen Angaben auch in den vergangenen 24 Stunden zahlreiche Städte in der Ukraine angegriffen. Zu den Städten, aus denen Luftangriffe gemeldet wurden, gehören unter anderem die Hauptstadt Kiew, die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten, die Hafenstädte Mariupol und Odessa sowie Mykolajiw im Süden. Nach Angaben der USA hat das russische Militär seine Attacken auf die Ukraine vor allem aus der Luft und vom Schwarzen Meer aus noch einmal verstärkt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.03.2022 04:00 Uhr