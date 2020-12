Corona-Impfungen sollen offenbar am 27. Dezember beginnen

Nachrichtenarchiv - 16.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben nach Reuters-Informationen einstimmig vereinbart, die Corona-Impfungen am 27. Dezember in allen Bundesländern gleichzeitig zu starten. Dies sei allerdings vorbehaltlich einer Zulassung am 23. Dezember durch die EU-Kommission und einer danach folgenden Prüfung der Impf-Chargen durch das Paul-Ehrlich-Institut, hieß es am Abend aus Teilnehmerkreisen. Zudem sei vereinbart worden, in allen Bundesländern zuerst in den Alten- und Pflegeheimen zu impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2020 21:00 Uhr