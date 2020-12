Corona-Impfungen sollen am 27. Dezember beginnen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland kann mit den Corona-Impfungen voraussichtlich am 27. Dezember begonnen werden. Das hat der Berliner Senat am Abend nach einer Schaltkonferenz von Bundesgesundheitsminister Spahn mit den Ländern mitgeteilt. Demnach könnten zunächst rund 400.000 Impfdosen ausgeliefert werden, sofern die EU-Kommission das Vakzin am 23. Dezember zulässt. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wollen die Bundesländer Bürger teils direkt anschreiben, wenn sie bevorzugt impfberechtigt sind. Die Zahl der Neuninfektionen bleibt indes weiter auf hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 27.000 weitere Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Weitere 698 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid19 gestorben. Der bundesweite Inzidenzwert ist leicht gefallen auf 179.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 08:00 Uhr