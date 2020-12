Corona-Impfungen sollen am 27. Dezember beginnen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland kann mit den Corona-Impfungen voraussichtlich am 27. Dezember begonnen werden. Das hat der Berliner Senat am Abend mitgeteilt. Demnach hat Bundesgesundheitsminister Spahn die Gesundheitsministerkonferenz der Länder in einer Schaltkonferenz über die erwartete Zulassung und Lieferung des Biontech-Pfizer-Impfstoffs informiert. In einem ersten Schritt könnten rund 400.000 Impfdosen ausgeliefert werden. In den Folgewochen sollen es dann schrittweise immer mehr werden. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wollen die Bundesländer Bürger teils direkt anschreiben, wenn sie bevorzugt impfberechtigt sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 06:00 Uhr