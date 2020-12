Corona-Impfungen in Deutschland sollen am 27. Dezember beginnen

Berlin: Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen am 27. Dezember beginnen. Das wurde am Abend bekannt. Bundesgesundheitsminister Spahn habe die Gesundheitsministerkonferenz der Länder über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer informiert, teilte der Berliner Senat mit. In einer Aktuellen Stunde des Bundestags hatte Spahn das Vorgehen der Bundesregierung verteidigt. Es gebe sehr bewusst keine Impfstoff-Notzulassung, sondern ein ordentliches, gründliches Prüfungsverfahren und europäische Solidarität, sagte Spahn mit Blick auf Länder wie Großbritannien, die USA und Kanada, die bereits mit den Impfungen begonnen haben. Am Freitag will Spahn eine entsprechende Verordnung unterzeichnen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters steht im Entwurf der Verordnung, dass Personen ab 80 Jahren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen, deren Pflegekräfte sowie medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen als erste geimpft werden sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.12.2020 21:45 Uhr