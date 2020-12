Corona-Impfungen in Deutschland sind gestartet

Mikroplastik im Tiefseegraben

Frankfurt am Main: In einem Tiefseegraben im Pazifischen Ozean haben Forschende aus Deutschland in tausenden Metern Tiefe Mikroplastik entdeckt. Die Wissenschaftler schließen daraus in ihrer jetzt erschienen Studie, dass die Gräben am Ozeanboden ein Sammelbecken für Plastik sein könnten. In den Proben, die bereits bei einer Expedition 2016 im nordwestlichen Pazifik in einer Tiefe zwischen gut 5.000 und gut 8.000 Metern entnommen worden waren, konnten 15 verschiedene Plastikarten nachgewiesen werden. Mikroplastik war zuvor schon in der Todeszone am Mount Everest sowie in Schneeproben der Arktis gefunden worden. .

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 12:00 Uhr