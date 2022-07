Corona-Impfung für Bundeswehrsoldaten bleibt verpflichtend

Johnson leitet seinen Rücktritt als Premierminister ein

London: Der britische Premierminister Johnson tritt als Chef seiner Konservativen Partei zurück. Als Regierungschef will er weitermachen, bis ein Nachfolger gewählt ist. In seiner Rede an die Nation zeigte sich Johnson enttäuscht, dass er den besten Job der Welt aufgeben müsse. Er habe versucht, seine Parteifreunde davon zu überzeugen, die Regierung nicht auszutauschen. Leider habe er damit keinen Erfolg gehabt. Die Opposition fordert Neuwahlen. Johnson ist seit drei Jahren im Amt und war in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Mehrere seiner Kabinettsmitglieder und viele Regierungsmitarbeiter traten zurück. Als mögliche Nachfolger gelten unter anderem Außenministerin Truss und Verteidigungsminister Wallace.

