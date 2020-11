Corona-Impfstoff wird laut Karliczek alle Sicherheitsstandards erfüllen

Nachrichtenarchiv - 21.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der neue Corona-Impfstoff wird nach Angaben von Bundesforschungsministerin Karliczek alle Sicherheitsstandards erfüllen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte sie, auch nach der Zulassung würden die Behörden den Prozess weiter eng begleiten und einen Blick auf die Sicherheit und die Wirksamkeit haben. Bei dem Covid-19-Impfstoff sei alles genau so, wie es sonst auch ablaufe. Es brauche sich also niemand Sorgen zu machen. Über die Entwicklung der Impfstoffe und ihre Zulassung werde die Bundesregierung in einer Kampagne informieren. Karliczek betonte, dass die Impfung absolut freiwillig sei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.11.2020 03:00 Uhr