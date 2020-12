Corona-Impfstoff von Biontech/ Pfizer in den USA zugelassen

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Corona-Impfstoff der Pharma-Unternehmen Biontech und Pfizer hat in den USA eine Notfall-Zulassung erhalten. Das teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Damit ist der Weg frei für einen landesweiten Einsatz des Impfstoffs. Präsident Trump kündigte die ersten Impfungen "in weniger als 24 Stunden" an. Die Auslieferung habe bereits begonnen, erklärte Trump auf Twitter. Es ist das erste Mal, dass ein Corona-Impfstoff in den USA zugelassen wird.

