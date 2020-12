Corona-Impfstoff von Biontech/ Pfizer in den USA zugelassen

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der Corona-Impfstoff der Pharma-Unternehmen Biontech und Pfizer hat in den USA eine Notfall-Zulassung erhalten. Das teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Mit ersten Impfungen wird in den kommenden Tagen gerechnet. Zum ersten Mal beklagen die USA mehr als 3000 Corona-Tote an einem Tag. Der gewählte Präsident Biden kommentierte diese Zahl mit den Worten, das seien mehr Tote als bei den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 und beim japanischen Angriff auf Pearl Harbour im Zweiten Weltkrieg.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 05:00 Uhr