Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekommen nur noch Menschen über 60

Italien verhängt fünftägige Quarantäne bei Einreise aus anderen EU-Ländern

Rom: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängt Italien eine Quarantänepflicht bei Einreisen aus anderen EU-Ländern. Wer ins Land will, muss nach Angaben der Regierung in Rom vor der Einreise einen Corona-Test machen, nach der Ankunft in Italien fünf Tage lang in Quarantäne bleiben und am Ende dieser Zeit wieder einen Corona-Test machen. Bundesinnenminister Seehofer kündigte an, die Grenzkontrollen zu Tirol nicht mehr zu verlängern. Die Infektionslage dort habe sich gebessert, sagte er zur Begründung. In Tschechien ist die Lage nach Seehofers Worten dagegen noch nicht stabil. Daher werden die Grenzkontrollen in Bayern und Sachsen um weitere 14 Tage verlängert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 12:45 Uhr