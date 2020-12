Corona-Impfstoff soll wohl noch vor Weihnachten zugelassen werden

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Impfstoff gegen Corona soll angeblich am 23. Dezember die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA bekommen. Das berichten verschiedene Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte in einer Pressekonferenz am Mittag, man wolle noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen. Spahn rechtfertigte zugleich die sorgfältige Prüfung des Impfstoffs mit dem Verweis, nur so könne man das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Der bevorstehende Lockdown sei angesichts der weiter hohen Infektions- und Todeszahlen notwendig. Die Lage sei so ernst wie nie, erklärte ergänzend der Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler. Er appellierte erneut an die Bevölkerung, die Kontakte trotz der Weihnachtsfeierlichkeiten wirklich auf das Nötigste zu beschränken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 13:00 Uhr