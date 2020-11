Corona-Impfstoff geht laut Merkel anfangs an Medizinpersonal

Polizei stoppt Partys wegen Verstößen gegen Auflagen

Schweinfurt: Die Polizei hat am Wochenende mehrere Partys in Bayern aufgelöst. So zum Bespiel im unterfränkischen Schweinfurt. Dort hatten sich zehn Jugendliche zum Feiern ein Hotelzimmer gemietet. Als Beamten die Party beendeten, stellten sie außerdem noch Marihuana sicher. In Passau in Niederbayern fand die Polizei in einer Wohnung drei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten. Eigentlich dürfen sich nach den neuen Auflagen nur Menschen aus zwei Hausständen treffen. Und auch in Nersingen in Schwaben löste die Polizei eine Feier mit insgesamt sieben Menschen auf. Seit knapp einer Woche sind die strengeren Corona-Regeln in Kraft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2020 23:00 Uhr