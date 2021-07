Corona hat Urlaubsgewohnheiten der Bayern verändert

Bundeskabinett will Testpflicht für Einreisende beschließen

Berlin: Wer aus dem Ausland nach Deutschland einreist und nicht gegen Corona geimpft oder genesen ist, muss wohl ab Sonntag einen negativen Corona-Test vorweisen. Das Bundeskabinett will heute eine entsprechende Verordnung beschließen. Vizekanzler Scholz verteidigte das Vorhaben am Abend in den ARD-Tagesthemen mit der Begründung, es gehe um die Gesundheit der Menschen. Mit allen Maßnahmen - also impfen, testen und den Vorsichtsregeln - habe man eine Chance, dass sich das Infektionsgeschehen besser entwickle als in den Nachbarländern. Kritik an der geplanten Testpflicht kam von der AfD: Die Spitzenkandidatin Weidl sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF von einem "Todesstoß für den Tourismus". Sowohl die Bürger als auch die Wirtschaft bräuchten Planbarkeit und Berechenbarkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2021 08:00 Uhr