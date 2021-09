Corona hat negative Auswirkungen auf Kampf gegen Aids und Tbc

Das Wetter: In der klaren Nacht Tiefstwerte von 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar. Tiefstwerte zwischen 13 Grad im Landkreis Aschaffenburg und 6 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag meist sonnig bei 21 bis 27 Grad. Am Donnerstag ähnlich. Ab dem Nachmittag aber in Franken und am westlichen Alpenrand vereinzelt Gewitter möglich. Am Freitag teils freundlich, teils bewölkt und örtlich Schauer. Weiterhin warm.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.09.2021 04:00 Uhr