Corona hat das Arbeitsleben nachhaltig verändert

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Arbeiten von zu Hause aus hat sich auch nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht etabliert. Nach Erkenntnissen des Münchner ifo-Instituts arbeiten Vollzeitbeschäftigte in Deutschland derzeit im Schnitt 1,4 Tage pro Woche von zuhause aus. In Frankreich sind es demnach 1,3, in den USA 1,6 und in Japan 1,1 Tage. Den Forschern zufolge hat die Corona-Pandemie die Arbeitsbedingungen dauerhaft stark verändert. Noch nie habe ein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben umgekrempelt, so das Fazit. Viele Beschäftigte wollten inzwischen nicht mehr auf Homeoffice-Tage verzichten, gleichzeitig habe die Skepsis gegenüber dem Arbeiten von zuhause aus in den Unternehmen abgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 10:45 Uhr