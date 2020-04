Corona-Grenzkontrollen werden verlängert

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die verstärkten Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark werden um 20 Tage verlängert. Diesen Beschluss des sogenannten Corona-Kabinetts hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. In der Sitzung ging es auch um die Kontaktbeschränkungen im Inland. Diese sollen nach den Worten von Regierungssprecher Seibert vorsichtig gelockert werden. Politik und Bürger hätten zusammen im Kampf gegen das Virus etwas erreicht, sagte er; jetzt gehe es darum, jeden Übermut und jede Nachlässigkeit zu vermeiden, um nicht wieder in eine unkontrollierte Ausbreitung des Erregers zurückzufallen. In einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Länder, die in diesen Minuten beginnen sollte, wird Kanzlerin Merkel wohl die Verlängerung der Vorsichtsmaßnahmen vorschlagen. Dem Vernehmen nach ist dafür Sonntag, der 3. Mai, anvisiert. Was den richtigen Zeitpunkt für die Öffnung von Kitas und Grundschulen angeht, erwarten viele Beobachter erhebliche Meinungsverschiedenheiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 14:00 Uhr