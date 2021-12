Corona-Gipfel wird wohl Kontaktbeschränkungen beschließen

Nachrichtenarchiv - 20.12.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der morgige Bund-Länder-Gipfel zu Corona wird wohl weitere Kontaktbeschränkungen beschließen. Diese sind zumindest in der Beschlussvorlage für das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz genannt, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach sollen ab Dienstag kommender Woche private Treffen von maximal zehn Geimpften und Genesenen möglich sein. Kinder sind hiervor ausgenommen. Für Ungeimpfte gelten ohnehin schon jetzt strengere Kontaktbeschränkungen. Dem Papier zufolge sollen außerdem Diskotheken geschlossen werden, was in Bayern bereits der Fall ist. Ziel der Politik ist demnach, eine Ausbreitung der ansteckenderen Omikron-Variante des Virus zwischen den Jahren möglichst zu unterbinden. Vor allem ausgelassene Silvesterpartys mit vielen Gästen werden mit Sorge gesehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 19:00 Uhr