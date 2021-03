Corona-Gipfel mit Merkel und Ministerpräsidenten angelaufen

Zentralrat der Juden begrüßt Einstufung der AfD als Verdachtsfall

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat es begrüßt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall eingestuft hat. Damit kann die Behörde die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen. Zentralratspräsident Schuster sieht in der Entscheidung eine Bestätigung für die Gefahr, die von der AfD ausgehe. Die bürgerliche Fassade dürfe nicht über ihre Radikalität hinwegtäuschen. Die Chefin der AfD-Bundestagsfraktion Weidel hat bereits angekündigt, juristisch gegen die Einstufung der Partei als Verdachtsfall vorzugehen. Der Verfassungsschutz agiere in der Frage rein politisch, erklärte Weidel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2021 15:00 Uhr