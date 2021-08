Corona-Gipfel: Für Ungeimpfte gibt es demnächst mehr Einschränkungen

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Alle Ungeimpften müssen sich künftig auf eigene Kosten auf Corona testen lassen, um am öffentlichen Leben teilzunehmen, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Das hat Bundeskanzlerin Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen erklärt. Die Tests werden ab dem 11. Oktober kostenpflichtig sein. Ausgenommen bleiben Menschen, die nicht geimpft werden können und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. - Bayerns Ministerpräsident Söder sagte im BR Fernsehen, aufgrund der ansteckenderen Delta-Variante beginne nun eine „Pandemie der Ungeimpften“. Ob die jetzt beschlossene Testplicht für Ungeimpfte auf Dauer ausreiche, müsse sich erst noch zeigen. - Zur beschlossenen Hochwasserhilfe in Höhe von 30 Milliarden Euro betonte Söder, wie wichtig es sei, dass Bund und Länder in einer solchen Lage solidarisch handelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 20:00 Uhr