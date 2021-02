Corona-Gipfel: Altmaier berät mit Verbänden

Ansteckendere Corona-Viren in Osnabrück und Hamm

Berlin: Während aus Sorge vor ansteckenderen Virusvarianten an Teilen der deutschen Grenze streng kontrolliert wird, breiten sich diese offenbar bereits in Deutschland aus. Größere Ausbrüche melden heute eine Speiseeisfabrik in Osnabrück sowie die Behörden im nordrhein-westfälischen Hamm. Dort wurden vier Wohnhäuser unter Quarantäne gestellt, in denen Bauarbeiter leben, die positiv auf die britische Variante getestet wurden. In den ostbayerischen Landkreisen Tirschenreuth und Hof mit immer noch sehr hohen Inzidenzwerten ist die britische Virusmutation B1.1.7. bereits für 40 Prozent aller Neuansteckungen verantwortlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 11:00 Uhr