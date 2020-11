Corona: Freizeitbranche fordert Politik zum Dialog auf

Vier Tote nach Terroranschlag in Wien

Wien: Bei dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach den Worten von Innenminister Nehammer wurden drei Passanten und ein mutmaßlicher Atttentäter getötet. Nehammer geht von mindestens einem islamistischen Terroristen aus. Auf einer Pressekonferenz am Morgen sagte der ÖVP-Politiker, der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen. Der von der Polizei erschossene Mann sei mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen und habe außerdem als Attrappe einen Sprengstoffgürtel getragen. Die Wohnung des Verdächtigen wurde bereits durchsucht. Nach Nehammmers Worten ist mindestens ein Attentäter weiter auf der Flucht. Der Minister appellierte an die Einwohner von Wien, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Bei dem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt wurden mindestens 15 Menschen verletzt, einige schwer - als nahe einer Synagoge in einem Ausgehviertel zahlreiche Schüsse abgefeuert wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 07:00 Uhr