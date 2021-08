Corona-Fälle in Großbritannien steigen wieder an

Große Brände in Griechenland und der Türkei außer Kontrolle

Athen: 25 Kilometer nördlich des Stadtzentrums der griechischen Hauptstadt ist heute erneut ein riesiger Waldbrand ausgebrochen. Fernsehbilder zeigten eine kilometerlange Wand aus haushohen Flammen und Rauch. Löschflugzeuge und -hubschrauber waren im Einsatz, mussten jedoch bei einbrechender Dunkelheit die Arbeit einstellen. Nicht nur in Griechenland, auch in der Türkei wüten die Brände in den Touristenregionen am Mittelmeer weiter. Seit Tagen bekommen die Rettungskräfte Großbrände in den Provinzen Antalya und Mugla nicht unter Kontrolle. Allein in Mugla wurden knapp 12 000 Häuser evakuiert und mehr als 36 000 Menschen in Sicherheit gebracht, wie Sprecher lokaler Behörden sagten. Bislang kamen acht Menschen ums Leben. Touristen mussten teilweise auf dem Wasserweg aus Ferienorten geholt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2021 21:00 Uhr