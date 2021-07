Corona-Fälle in Europa nehmen erstmals seit zehn Wochen wieder zu

Weitere Schichtausfälle bei Audi wegen Chipmangel

Ingolstadt: Der Chipmangel zwingt Audi dazu, weitere Schichten zu streichen. Nachdem der Autobauer bereits Kurzarbeit für Juli angemeldet hat, informiert das Unternehmen am Vormittag über weitere Kürzungen in diesem Monat. Sowohl in Neckarsulm, als auch in Ingolstadt entfallen für den gesamten Juli alle geplanten Sonderschichten. Neu ist auch, dass der Autobauer am Standort Ingolstadt in der kommenden Woche alle drei Montagelinien auf Kurzarbeit umstellt. Schon im ersten Halbjahr war es bei Audi - wie auch bei anderen Autobauern - wegen fehlender Computerchips immer wieder zu Ausfällen gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2021 16:00 Uhr