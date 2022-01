Corona-Fälle bei der Bundespolizei

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Arbeitsfähigkeit der Sicherheitsbehörden ist trotz der sich ausbreitenden Omikron-Welle laut einem Sprecher des Innenministeriums derzeit uneingeschränkt gewährleistet. Wie die Bild am Sonntag berichtet sind bei der Bundespolizei 900 Mitarbeiter wegen Corona-Fällen in Quarantäne. Insgesamt arbeiten bei der Bundespolizei rund 51.500 Mitarbeiter. Beim Bundeskriminalamt wurden am Freitag 41 Quarantänefälle registriert. Im Innenministerium selbst sind es 29.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 12:00 Uhr