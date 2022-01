Corona-Expertenrat warnt vor Überlastung des Gesundheitssystems

Botschafter der Ukraine kritisiert zurückgetretenen Marine-Chef

Berlin: Der Chef der deutschen Marine ist zurückgetreten. Er hatte bei Verteidigungsministerin Lambrecht um seine Entlassung gebeten. Die Ministerin akzeptierte den Rücktritt, so ein Sprecher des Ministeriums. Vizeadmiral Schönbach hatte sich am Freitag bei einem Besuch in Indien zum Ukraine-Konflikt geäußert und damit die ukrainische Regierung verärgert. Er sagte, es sei "Nonsens", dass die westlichen Staaten einen Einmarsch Russlands in die Ukraine befürchteten. Was der russische Präsident Putin wirklich wolle, sei Respekt auf Augenhöhe und diesen verdiene er wahrscheinlich auch, so Schönbach. Später distanzierte er sich von seiner Aussage und bezeichnete sie als klaren Fehler. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, begrüßte den Rücktritt des Marine-Chefs. Allerdings hinterlasse Schönbach einen Scherbenhaufen. Dessen Aussagen hätten die ukrainische Öffentlichkeit in tiefen Schock versetzt, sagte der Botschafter.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 10:30 Uhr