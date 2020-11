Corona-Einschränkungen sollen im Dezember weitergehen

Berlin: Die Ministerpräsidenten der Länder wollen Gastronomie sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen mindestens bis zum 20. Dezember geschlossen halten. Für die Weihnachtsfeiertage soll es Lockerungen für Treffen in kleinerem Kreis geben. Das geht aus einem Papier hervor, über das die Ministerpräsidenten am Abend beraten wollen. Mit einer möglichst gemeinsamen Linie wollen sie sich dann übermorgen mit Bundeskanzlerin Merkel treffen, die sich dann am Donnerstag in einer Regierungserklärung zu den Beschlüssen äußern wird. Umstritten sind die genauen Kontakteinschränkungen über die Feiertage. Im Gespräch ist auch ein Böllerverbot über Silvester, was die pyrotechnische Industrie kritisiert. Ohne das Silvester-Geschäft, so beklagte sich ein Verbandssprecher, drohe der Feuerwerksbranche das Aus. Vertreter von FDP und AfD äußerten sich ablehnend über einen weiteren teilweisen Lockdown.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 15:00 Uhr