Corona-Dunkelziffer in Tirschenreuth wird erforscht

08.05.2020 09:00 Uhr

Tirschenreuth: Die Universitäten Regensburg und Erlangen wollen die Corona-Lage im besonders stark betroffenen Landkreis Tirschenreuth untersuchen. Geplant ist eine Studie, mit der die Dunkelziffer aufgeklärt werden soll - also die Zahl der bisher nicht erkannten Infektionen. Diese Zahl ist wichtig, um abschätzen zu können, wieviele Menschen bereits immun gegen den Covid-19-Erreger sein könnten. Eine ähnliche Studie aus dem ebenfalls stark betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen liegt bereits vor, ist aber sehr umstritten. Bayerns Wissenschaftsminister Sibler will Details der geplanten Forschungsarbeit heute Mittag in Regensburg bekannt geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 09:00 Uhr