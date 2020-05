Corona-Demos finden weniger Zulauf

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesweit hatten sich gestern deutlich weniger Menschen an den Demonstrationen gegen die Corona-Politik beteiligt als erwartet. In Bayern fielen die geplanten Kundgebungen in Kempten und München ganz aus - hier tobten Unwetter. In Stuttgart kamen nur wenige Dutzend Menschen. Dreistellige Zahlen meldet die Polizei von Kundgebungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, Hamburg und Berlin.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 03:00 Uhr