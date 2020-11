Corona-Demo in München geplant

München: In der bayerischen Landeshauptstadt wollen heute wieder Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen.Die Stadt hat eine Kundgebung des Bündnisses "Querdenken 089" unter strikten Auflagen zugelassen. Ein Eilantrag der Organisatoren gegen die Beschränkungen scheiterte vor dem Münchner Verwaltungsgericht. Von 16:30 Uhr bis 21 Uhr dürfen auf der Theresienwiese maximal 1.000 statt der angemeldeten 5.000 Menschen an der Veranstaltung teilnehmen. Als Redner hat sich unter anderem Fernsehpfarrer Jürgen Fliege angekündigt. Schon gestern hatten es in mehreren deutschen Städten Demonstrationen gegen den Corona-Kurs von Bund und Ländern gegeben. In Dresden gingen deutlich mehr als die angemeldeten 1.000 Teilnehmer auf die Straße, viele ohne Mund-Nasen-Bedenkung. In Karlsruhe demonstrierten rund 900 Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 06:00 Uhr