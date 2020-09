Corona-Debatte über schärfere Maßnahmen: Städtebund dafür, Sachsen dagegen

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Hintergrund hoher Neu-Infektionszahlen beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder zur Stunde über neue einheitliche Beschränkungen. Der Bund schlägt für Feiern in privaten Räumen eine Obergrenze von 25 Teilnehmern vor, in öffentlichen Räumen sollen es maximal 50 sein. Auch über zeitlich begrenzte Ausschankverbote für Alkohol und ein Bußgeld für Falschangaben in Gaststätten wird nachgedacht. Der deutsche Städte- und Gemeindebund unterstützt die Vorschläge. Hauptgeschäftsführer Landsberg lobt insbesondere, dass die Vorlages des Bundes auch regional begrenztes Vorgehen zulasse. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lehnt die Verschärfungen für sein Land ab. Sollte es einen nicht-kontrollierbaren Ausbruch geben, würden in Sachsen die regionalen Behörden handeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.09.2020 14:45 Uhr