Corona-Bürgertests werden kostenpflichtig

Nachrichtenarchiv - 24.06.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat das Ende der Corona-Gratistests bekanntgegeben. Ab Juli sollen diese nur noch für vulnerable Gruppen kostenlos sein. Auch Kinder bis fünf Jahre oder die Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen die Corona-Tests umsonst erhalten. Alle anderen Bürger sollen sich künftig mit drei Euro beteiligen, so Lauterbach. Auch die Erstattung des Bundes für die Teststellenbetreiber soll von 11,50 Euro auf künftig 9,50 Euro pro Test gesenkt werden. Der Minister erklärte, die bisherige Teststrategie hätte in Deutschland zu Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro pro Monat geführt. Das könne man sich in der angespannten Wirtschaftslage aber nicht mehr leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2022 14:00 Uhr