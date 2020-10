Corona breitet sich in Bayern weiter rasch aus

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Infektionen in Bayern steigen nach wie vor. Inzwischen überschreiten 20 Städte und Kreise inklusive der Landeshauptstadt München den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das sind nach den heute veröffentlichten neuen Daten des Landesamts für Gesundheit neun Kommunen mehr als vor diesem Wochenende. In München gelten ab morgen verschärfte Corona-Maßnahmen. So wird die Sperrstunde in der Gastronomie um eine Stunde auf 21 Uhr vorverlegt. Bei Sport- und kulturellen Veranstaltungen sind nur noch maximal 50 Besucher zugelassen. Ausnahmen gelten für Gottesdienste, Demonstrationen und Hochschulen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 18:00 Uhr