Corona bestimmt Predigten an Heiligabend

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Pandemie hat sich in vielen Predigten an Heiligabend niedergeschlagen. So sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, Menschen fühlten sich den täglichen Corona-Zahlen ausgeliefert. Die Macht der Zahlen lasse viele vor Angst erstarren. Die christliche Weihnachtsotschaft laute jedoch, dass man Hoffnung haben dürfe. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief die Menschen dazu auf, Selbstzweifel zu überwinden und Gott zu vertrauen. Münchens katholischer Erzbischof Kardinal Marx und Bayerns evangelischer Landesbischof Bedford-Strohm dankten in einer ökumenischen Videobotschaft allen, die sich gerade in dieser weihnachtlichen Zeit für andere einsetzen. Als Beispiel nannten sie die Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Impfzentren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr