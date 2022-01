Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern lösen neue Debatte aus

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die von Bund und Ländern beschlossenen neuen Corona-Regeln sorgen für rege Diskussionen. Aus Sicht des Marburger Bunds reichen die Maßnahmen nicht aus. Dass frisch geimpfte oder genesene Kontaktpersonen von der Quarantäne befreit sind, ist für Susanne Johna, die Vorsitzende des Ärzteverbands, "medizinisch fragwürdig". Außerdem sei es inkonsequent, in Bussen und Bahnen und bei Veranstaltungen in Innenräumen keine FFP2-Masken zu verlangen, sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dem Hotel- und Gaststättenverband gehen die neuen Regeln dagegen zu weit: 2G plus in Gaststätten sei inakzeptabel. Verbands-Geschäftsführerin Hartges spricht von einer Katastrophe für die Branche. Derzeit steht noch nicht fest, ob Bayern diesen Schritt umsetzt. Ministerpräsident Söder hatte sich skeptisch geäußert. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen schließt eine weitere Verschärfung der Maßnahmen nicht aus. Man müsse die Lage weiter tagesaktuell beobachten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 07:45 Uhr