Corona beschert der Polizei eine ruhige Silvesternacht

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Polizei meldet vielerorts in Deutschland eine ruhige Nacht zum Jahreswechsel. So hieß es in Berlin, es gebe kaum Verstöße gegen die geltenden Auflagen. Es sei wenig los, so die Lageeinschätzung der Polizei. Die größte Silvesterparty Deutschlands und das Feuerwerk am Brandenburger Tor waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Private Feiern waren nur in kleinem Rahmen erlaubt. - Auch Feuerwerks-Unfälle wie der eines 63-Jährigen in Brandenburg, der eine Hand verloren hat, waren seltener als in anderen Jahren. - In Bayern hatte die Polizei ebenfalls weniger zu tun als üblich. In der Oberpfalz beendete sie mehrere Neujahrspartys. Bis Mitternacht gab es rund 30 Einsätze aufgrund des Verdachts, es sei gegen die Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen worden. Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen seien ebenso angezeigt worden wie die Missachtung der Ausgangsbeschränkungen. Den vorliegenden Meldungen zufolge ist die Silvesternacht in den anderen Teilen Bayerns mindestens ebenso ruhig verlaufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 04:00 Uhr