Corona belastet laut Studie Psyche von Kindern

15 Jahre Haft für Angeklagten nach Sechsfachmord in Rot am See

Ellwangen: Knapp ein halbes Jahr nach der Gewalttat mit sechs Toten im baden-württembergischen Rot am See bei Schwäbisch Hall ist der Angeklagte wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen verhängte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der 27 Jahre alte Angeklagte hatte Ende Januar bei einem Familientreffen in der Gemeinde Rot am See sechs Verwandte mit einer Pistole erschossen - seine Eltern, zwei Halbgeschwister sowie Onkel und Tante. Zwei Angehörige konnten sich schwer verletzt retten. Der Deutsche hatte die Tat zum Prozessauftakt gestanden und Misshandlungen seiner Mutter als Motiv angegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 15:00 Uhr