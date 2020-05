Corona beeinträchtigt Steuerfahndung in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: DieCorona- Pandemie macht auch den Steuerfahndern in Deutschland zu schaffen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer morgigen Ausgabe berichtet, erlauben Bayern und andere Bundesländer zum Schutz vor dem Coronavirus Durchsuchungen nur noch in Ausnahmefällen. Dasselbe gilt für die Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten. Außerdem klagen die Steuerfahnder, dass sie wegen mangelhafter Computertechnik nur schwer im HomeOffice arbeiten können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2020 21:00 Uhr